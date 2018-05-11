Украинский музыкант Олег Скрипка замялся на вопросе о его VIP-поклоннике - российском премьере Дмитрии Медведеве.

Об их отношениях Скрипку спросили в эфире 112 канала. У музыканта поинтересовались, как Медведев попал на концерт "ВВ" зимой 2014 года - в разгар событий на Майдане группа выступала во время зимней олимпиады Сочи.

Скрипка не смог скрыть свое удивление и какое-то время не мог подобрать слов:

"Откуда вы знаете? Охх… Вы сотрудничаете с кем-то? Мы когда-то, когда готовилась Олимпиада, которая в России происходила, зимняя… Была такая компания по рекламе этого фестиваля. Ой, Олимпиады. И в компании был фестиваль Red Rock’s. Мы были хэд-лайнерами этого Red Rock’s. Мы не понимали, почему мы туда попали, потому что там все были россияне. А, оказывается, это было под патронатом Медведева, и мы играли этот фестиваль, и один раз в Сочи мы играли этот фестиваль.

И наше, наше выступление так поставили очень странно, днем. Мы говорим: "Мы нарядная команда, мы должны позднее играть". А оказалось, что это подстроили под приезд Медведева. И он, оказывается, хотел посмотреть "ВВ", ему это нравилось, он танцевал. Мы выступили, и он уехал. Видно было, что он на наше выступление приехал", – заявил Скрипка.

Кроме того, музыкант признался, что еще раньше де-факто участвовал в предвыборной агитации российского премьера, который избирался в президенты РФ в 2007 году: "Организовали пробег автомобильный Питер-Киев, собрали украинские и российские команды. Мы ехали с концертами из Питера и доехали до Киева. Была такая сцена – российский флаг, украинский, и там тоже присутствовал Медведев".

Также Скрипка рассказал, как на концерте в Гааге пошутил о России, после чего многие зрители встали и ушли из зала.

"В Гааге мы играем концерт, и я ляпаю языком, ну, эмоционально, говорю: "Приятно тут в Голландии, в Европе, в Гааге выступать, где будет скоро суд над Россией". И раз, берет треть зала и выходит. А я просто не знал. Оказывается, россияне были".

А на нас же россияне давно не ходят. А, почему-то в Голландии, они там на расслабоне, взяли и пришли. Но они на расслабоне, но, тем не менее", – сказал Скрипка.

Также он рассказал, что с начала конфликта с Россией украинские музыканты обеднели впятеро.

"Украина побирается, в Украине стало намного меньше денег. А еще, учитывая, что, возможно, 2/3 наших концертов были в России, это был наш рынок, мы там работали, в России, в основном. Это была наша аудитория, как ни странно, хотя ни одного русского слова там не звучало, вся украинская программа была. Но украинский товар музыкальный продавался очень хорошо. У нас нет этих концертов. Стало концертов больше за границей, но там мы не получаем таких гонораров, как мы получали в России, по определенным причинам. В пять раз. И я думаю, это не только у нас, это у всех", – заявил Скрипка.

Напомним, что ранее украинский рок-музыкант Олег Скрипка заявил, что людей, которые живут в Украине, но не могут выучить украинский язык, нужно собрать в гетто, поскольку они социально опасны.

Как сообщала "Страна", Нацполиция не стала открывать дело против Скрипки после слов о "языковом гетто".