В санкционных списках Украины допускались ошибки в идентификационных данных подсанкционных лиц из РФ, в частности ПАО "КамАЗ", поэтому министерство обращалось в компетентные органы с просьбой провести верификацию этих данных.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос, который получил УНИАН от Министерства иностранных дел Украины за подписью замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль.

"Министерство иностранных дел Украины не было инициатором применения санкций к данному юридическому лицу, поэтому вопрос об уточнении идентификационных данных не относится к его компетенции", - сказано в ответе.

В ответе также говорится, что ПАО "КамАЗ" внесли в дополнение к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", которые были введены в действие указом президента Украины от 15 мая прошлого года.

В своем ответе МИД дает понять, что ранее в санкционных списках все-таки были допущены ошибки в идентификационных данных подсанкционных лиц, поэтому министерство обращалось в компетентные органы с просьбой провести верификацию этих данных. "При выполнении резолюции Кабинета министров о внесении предложений о продлении срока действия введенных в предыдущие годы санкций министерство обращалось в компетентные органы с просьбой провести верификацию идентификационных данных подсанкционных лиц, после чего данные ряда фигурантов списков были уточнены и расширены", - сказано в ответе.

Стоит отметить, что до этого в СМИ появилась информация о том, что в перечне попавших под санкции российских предприятий адрес ПАО "КамАЗ" указан неверно. В частности, в юридическом адресе компании якобы указан не проспект Автозаводской, 2 в городе Набережные Челны, а переулок. Такая неточность позволяла украинским контрагентам и далее покупать продукцию "КамАЗа".

Ранее "Страна" сообщала, что в Раду внесли законопроект, позволяющий национализировать имущество российских компаний и банков в Украине.

Также Украина введет новые санкции против РФ, все они синхронизированы с Западом - Порошенко. Первый системный пакет санкций в отношении российских юридических лиц был введен Украиной в 2015 году. В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко поручил создать единый санкционный список физических и юридических лиц РФ. Расширенный список украинских санкций после решений президента и СНБО тогда включал суммарно 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.