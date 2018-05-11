В дом поп-звезды Рианны в Лос-Анджелесе проник мужчина, который там переночевал.

Об этом сообщает NBC.

В это время певица находилась на балу Met Gala в Нью-Йорке.

Утром полиция арестовала взломщика после того, как охранная компания сообщила, что сигнализация в доме отключена.

По некоторым данным, при задержании пришлось применить электрошокер. Взломщиком оказался 26-летний мужчина. Он предстанет перед судом.

Голливудский особняк Рианна купила в 2017 году за $ 6,8 млн, но большую часть времени она проводит в Лондоне.

Фото: google.com.ua

Напомним, что на Барбадосе застрелили двоюродного брата Рианны после того, как он отпраздновал с ней Рождество.

Как сообщала "Страна", похудевшая Рианна опубликовала фото в кружевном боди.