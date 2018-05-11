Сегодня в Киеве эксперты назвали вероятные причины отравления 58 детей и педагогов в Черкассах 8 мая.

Об этом пишет "Информатор".

Токсиколог Николай Назаренко на пресс-конференции рассказал, что симптомы, которые наблюдали у детей, попавших в больницу, характерны для отравления веществами через органы дыхания или через пищу. Однако, в той ситуации, которая сложилась в черкасской школе, как считает медик, имеет место отравление через дыхательную систему.

Также Назаренко считает, что в такой ситуации стоит проследить перемещения детей и определить, находились ли они в местах, где ведут ремонт, ведь там могли бы быть нечаянно или специально разлиты химические вещества. Однако медик говорит, что это только его предположение, так как официальной информации пока нет. Но, основываясь на своем опыте, медик отметил, что в школах нарушают правила и, например, красят что-то лакокрасочными изделиями в то время, как в здании находятся ученики.

Руководитель столичной Госпродуктпотребслужбы Олег Рубан говорит, что в Украине ежегодно регистрируют подобные отравления среди коллективов. Их основными причинами становятся ремонтные работы в заведениях. Олег Рубан посоветовал родителям проверять, в каких условиях находятся их дети, поскольку все ремонтные работы с использованием токсических веществ должны проводиться во время каникул. Также в топе причин отравлений — использование газовых баллончиков и выбросы канализационных стоков. Во время пресс-конференции спикеры также упомянули, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала несколько предположительных источников — воинская часть, канализация и гаражный кооператив.

Что касается случая в Черкассах, то, по словам руководителя Госпродуктпотребслужбы, на сегодняшний день ведут следствие. Также он отметил, что многие анализы проводят дольше, чем 3-4 дня, поэтому стоит дождаться их окончательных результатов.

Экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Украины Константин Гринчук также прокомментировал ситуацию. Он отмечает, что ремонтов во время отравления детей в школе не было. Он отмечает, что одной из версий источника заражения называют воинскую часть. Однако, по его словам, лаборатория в воинской части может не обеспечить надлежащий уровень анализа. Также он считает, что обществу либо не сообщают всю информацию о ситуации и отравляющем веществе, либо в стране не способны определить сложный реагент.

Гринчук подчеркнул, что прошло уже 4 дня с момента отравления детей, однако причину еще не назвали. По его мнению, ситуацию должны были немедленно решать, и если не было возможности провести качественный анализ ситуации, то нужно было бы искать заграничные лаборатории и специалистов. Также эксперт считает, что в стране нет действенных протоколов, планов и инструкций, согласно которым нужно будет действовать в случае чрезвычайной ситуации.

8 мая в Черкассах во время линейки в школе №8 потеряли сознание дети — ученики 2-9 классов. Им внезапно стало плохо. Предварительный диагноз у 50 пострадавших детей и 1 взрослого, которых госпитализировали, — отравление неизвестным веществом. Вскоре количество людей с отравлением возросло. По состоянию на 10 мая на лечении находились 54 ребенка и 4 взрослых.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черкассах до сих пор не могут найти причину массового отравления детей.

Также стало известно, когда будут озвучены причины массового отравления детей в Черкассах.