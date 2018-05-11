В Закарпатской области, в незаасфальтированные ямы на дороге, жители начали высаживать цветы.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Необычные клумбы в честь плохих дорог появились в Виноградове на выезде из города.

Издание отмечает, что импровизированные цветники действуют как средство для снижения скорости, ведь каждый водитель, проезжая, притормаживает, чтобы сфотографировать цветы.

Авторы необычной дорожной акции проявили фантазию и использовали цветы разного вида в разных ямах.

Фото: mukachevo.net

Напомним, что в Николаевской области произошло тройное ДТП с военным бусиком, когда один из участников ДТП притормозил перед ямой на дороге.

Как сообщала "Страна", на трассе Киев-Черкассы в жутком ДТП погибли мужчина с ребенком, авария могла произойти из-за ям на дороге.