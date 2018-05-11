На Закарпатье ямы на дорогах начали засаживать цветами
В Закарпатской области, в незаасфальтированные ямы на дороге, жители начали высаживать цветы.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
Необычные клумбы в честь плохих дорог появились в Виноградове на выезде из города.
Издание отмечает, что импровизированные цветники действуют как средство для снижения скорости, ведь каждый водитель, проезжая, притормаживает, чтобы сфотографировать цветы.
Авторы необычной дорожной акции проявили фантазию и использовали цветы разного вида в разных ямах.
Фото: mukachevo.net
Напомним, что в Николаевской области произошло тройное ДТП с военным бусиком, когда один из участников ДТП притормозил перед ямой на дороге.
Как сообщала "Страна", на трассе Киев-Черкассы в жутком ДТП погибли мужчина с ребенком, авария могла произойти из-за ям на дороге.