11 мая рано утром в Золотоноше Черкасской области один человек погиб в результате пожара в лотерейном зале.

Как сообщает ресурс "Златокрай online" на своей странице в Facebook, пожар начался в 4 часа утра после того, как неизвестный в темной одежде бросил коктейль Молотова в витрину.

Фото: facebook.com/Zlatokray.net

В сообщении говорится о том, что помещение моментально вспыхнуло. Сначала работники игрового зала попытались потушить пожар самостоятельно, но вскоре поняли, что не справятся и вызвали спасателей.

Фото: facebook.com

Из игрового зала огонь перебросился на музыкальную школу, в которойсгорело 400 кв. м крыши, выгорела сцена, зал и два класса.

Расположенные по соседству от места пожара магазины "Дар" и "Чайка" залиты водой, пострадал также и киоск с цветами.

В результате пожара погиб один человек, пострадали еще два человека.

В реанимации врачи борются за жизнь мужчины, который получил 90% ожогов тела. А в травматологию госпитализирована женщина с ожогами 40% тела.

Пожар тушили три отряда МЧС, привлекался аварийно-спасательный отряд спецназначения из Черкасс.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове полиция открыла дело после пожара в лагере ромов на 9 мая.

Также мы сообщали, что в заброшенном доме в Днепре сгорели заживо трое бездомных.