В Золотоноше неизвестный поджег лотерейный зал с людьми, есть жертвы
11 мая рано утром в Золотоноше Черкасской области один человек погиб в результате пожара в лотерейном зале.
Как сообщает ресурс "Златокрай online" на своей странице в Facebook, пожар начался в 4 часа утра после того, как неизвестный в темной одежде бросил коктейль Молотова в витрину.
Фото: facebook.com/Zlatokray.net
В сообщении говорится о том, что помещение моментально вспыхнуло. Сначала работники игрового зала попытались потушить пожар самостоятельно, но вскоре поняли, что не справятся и вызвали спасателей.
Фото: facebook.com
Из игрового зала огонь перебросился на музыкальную школу, в которойсгорело 400 кв. м крыши, выгорела сцена, зал и два класса.
Расположенные по соседству от места пожара магазины "Дар" и "Чайка" залиты водой, пострадал также и киоск с цветами.
В результате пожара погиб один человек, пострадали еще два человека.
В реанимации врачи борются за жизнь мужчины, который получил 90% ожогов тела. А в травматологию госпитализирована женщина с ожогами 40% тела.
Пожар тушили три отряда МЧС, привлекался аварийно-спасательный отряд спецназначения из Черкасс.
Ранее "Страна" писала о том, что во Львове полиция открыла дело после пожара в лагере ромов на 9 мая.
Также мы сообщали, что в заброшенном доме в Днепре сгорели заживо трое бездомных.