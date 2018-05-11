На Донбассе приостановил работу контрольный пункт въезда-выезда на линии разграничения "Марьинка". Об этом сообщаетв пресс-центре штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Сегодня, 11 мая, с целью предотвращения провокаций со стороны российско-оккупационных войск, обеспечения безопасности граждан командованием Объединенных сил с 10:55 на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" временно введен режим "красный", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы обещают сообщить дополнительно.

Ранее "Страна" писала о том, что число стационарных блокпостов на Донбассе уменьшат, но увеличат количество патрулей.

Также мы сообщали, что штаб ООС заявил о погибшем военном на Донбассе и о 21 обстреле.