Генпрокуратуре известны имена полковников вооруженных сил РФ, которые выдавали внефракционному народному депутату Надежде Савченко оружие для совершения теракта в центре Киева.

Об этом генпрокурор Украины Юрий Луценко сказал во время выступления в Национальном университете "Острожская академия" в Остроге Ровенской области, пишет УНИАН.

По словам Луценко, украинский народ находится ныне в условиях "трех войн". "Первая война очевидна для всего мира - это война с российскими оккупантами и пророссийскими сепартистами на Донбассе. Нам противостоят не только 40 тысяч вооруженных сепаратистов и террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими, и я это утверждаю официально", - сказал он.

Как заявил генпрокурор, хотя бы на примере "запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники вооруженных сил Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы".

"Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именам прикрытия, их должностным званиям", - заметил Луценко.

Нардеп Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, являются подозреваемыми в подготовке атак и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады. Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что ходатайство о продлении ареста Савченко поступило в суд.

Также Савченко сегодня исполняется 37 лет. Как проведет этот день нардеп.