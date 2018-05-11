Луценко заявил, что знает имена российских полковников, которые дали Савченко оружие для теракта
Генпрокуратуре известны имена полковников вооруженных сил РФ, которые выдавали внефракционному народному депутату Надежде Савченко оружие для совершения теракта в центре Киева.
Об этом генпрокурор Украины Юрий Луценко сказал во время выступления в Национальном университете "Острожская академия" в Остроге Ровенской области, пишет УНИАН.
По словам Луценко, украинский народ находится ныне в условиях "трех войн". "Первая война очевидна для всего мира - это война с российскими оккупантами и пророссийскими сепартистами на Донбассе. Нам противостоят не только 40 тысяч вооруженных сепаратистов и террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими, и я это утверждаю официально", - сказал он.
Как заявил генпрокурор, хотя бы на примере "запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники вооруженных сил Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы".
"Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именам прикрытия, их должностным званиям", - заметил Луценко.
Нардеп Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, являются подозреваемыми в подготовке атак и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады. Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.
Ранее "Страна" сообщала, что ходатайство о продлении ареста Савченко поступило в суд.
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