В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей арестованного внефракционного нардепа Надежды Савченко.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко Н.В.", - говорится в сообщении.

Информация о дате и времени рассмотрения ходатайства станет известна позже.

Фото: facebook.com

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, что ранее адвокат Надежды Савченко заявил, что на сегодня у нее запланирована встреча со следователем, который ознакомит ее с постановлением о продлении меры пресечения. 20 мая заканчивается срок ее содержания под стражей.

Как сообщала "Страна", Надежда Савченко требует допустить ее на заседания Верховной Рады.