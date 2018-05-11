Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приедет Украину для встреч с властями 29 мая.

Об этом говорится в протоколе по итогам визита Президента Украины Петра Порошенко с делегацией в Германию 9-10 мая, пишут "Украинские новости".

Согласно документу, Министерству иностранных дел поручено обеспечить организацию государственного визита Штайнмайера по приглашению Порошенко.

Кроме того, МИДу поручено до июля договориться с немецкой стороной о визите в Украину федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и министра иностранных дел Хайко Мааса.

Ранее "Страна" сообщала, что Штайнмаер предостерег США от выхода из ядерной сделки с Ираном.

Также мы писали, что Меркель не помощник. Почему визит Порошенко в Берлин не стал прорывом.