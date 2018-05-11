Штайнмайер посетит Украину 29 мая
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приедет Украину для встреч с властями 29 мая.
Об этом говорится в протоколе по итогам визита Президента Украины Петра Порошенко с делегацией в Германию 9-10 мая, пишут "Украинские новости".
Согласно документу, Министерству иностранных дел поручено обеспечить организацию государственного визита Штайнмайера по приглашению Порошенко.
Кроме того, МИДу поручено до июля договориться с немецкой стороной о визите в Украину федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и министра иностранных дел Хайко Мааса.
Ранее "Страна" сообщала, что Штайнмаер предостерег США от выхода из ядерной сделки с Ираном.
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