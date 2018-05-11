Министерство экономического развития и торговли заявило, что, несмотря на утверждение нового международного бренда Украины UkraineNOWua, оно продолжит использовать для туристической отрасли страны айдентику 2013 года "Ukraine-It’s all about U".

Об этом сообщил советник министра экономического развития Иван Липтуга на своей странице в Facebook.

"Стейкхолдеры не определены. Туризм, как самый громкий рупор в брендинге территорий, имеет уже свой фундаментальный брендбук и айдентику, принятую в 2013 году, которую используют на всех выставках на протяжении последних 5 лет. "Ukraine-It’s all about U" – зарегистрированная торговая марка, находится на балансе и в управлении … Минэкономразвития и будет дальше использоваться в целях продвижения Национального туристического продукта Украины", - написал Липтуга

Он добавил, что новый бренд может использоваться в сфере инвестиций и экспорта, но нужно узнать у причастных к продвижение экспортного потенциала и инвестиций, собираются ли они использовать предложенную айдентику в своих сферах.

"Через месяц никто уже не вспомнит о новой принятой айдентике, кроме тех, на чьи плечи ляжет задача дальнейшего ее внедрения в жизнь. И только от этих людей будет зависеть, насколько это жизнеспособный проект и хорош ли он", - отметил советник министра.

Фото: facebook.com/ivan.liptuga

Напомним, что 10 мая Кабмин на заседании утвердил международный бренд Украины UkraineNOWua.

Как сообщала "Страна", в соцсетях сразу же подхватили новинку и начали обсуждать ее. Бренд сравнивают с пародией на Porn Hub.