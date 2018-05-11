Рассмотрение апелляционной жалобы по поводу избрания меры пресечения Ахмеду Абубакаровичу Саитову, подозреваемому в нападении на народного депутата Мустафу Найема, перенесено на 16 мая, поскольку к намеченному на пятницу заседанию в суд не поступили материалы. Об этом на своей странице в Facebook написал брат нардепа Маси Найем.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

"Рассмотрение апелляционной жалобы относительно избрания меры пресечения гражданину Украины Саитову Ахмеду Абубакаровичу - подозреваемому по ч.2 ст.296, перенесено в связи с не поступлением материалов в суд", - сообщил Маси Найем в соцсети и добавил, что дело будет рассматриваться 16 мая в 10:30.

Маси Найем также сообщил, что не состоялось и рассмотрение апелляционной жалобы относительно ареста автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле о нападении на парламентария. По его словам, в связи с тем, что Шевченковская районная прокуратура еще не направила в суд материалы.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Как отметил Маси Найем, эту жалобу рассмотрят 24 мая в 12:15.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Киеве под зданием апелляционного суда похитили мотоцикл брата Мустафы Найема.

Также мы сообщали, что напавший на Найема парень ранее проходил по делу о похищении человека.