Состоялась первая дуэль взглядов украинского чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко и венесуэльца Хорхе Линареса в преддверии их поединка.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Fight Hub TV.

Первым отвел глаза венесуэлец. Отметим, что еще одна битва взглядов состоится во время церемонии взвешивания.

Поединок состоится в ночь с 12-е на 13-е мая в Нью-Йорке на легендарной арене "Madison Square Garden". Бой будет за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBA.

На кону боя будет стоять титул венесуэльского боксера.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, где смотреть трансляцию боя Ломаченко - Линарес.

также Ломаченко рассказал как готовится к поединку с Линаресом.