Ломаченко провел с Линаресом первую дуэль взглядов накануне поединка. Видео
Состоялась первая дуэль взглядов украинского чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко и венесуэльца Хорхе Линареса в преддверии их поединка.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Fight Hub TV.
Первым отвел глаза венесуэлец. Отметим, что еще одна битва взглядов состоится во время церемонии взвешивания.
Поединок состоится в ночь с 12-е на 13-е мая в Нью-Йорке на легендарной арене "Madison Square Garden". Бой будет за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBA.
На кону боя будет стоять титул венесуэльского боксера.
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, где смотреть трансляцию боя Ломаченко - Линарес.
также Ломаченко рассказал как готовится к поединку с Линаресом.
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