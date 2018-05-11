В день рабочего визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Закарпатье, со школы, которую он посетил с визитом, сняли венгерский флаг.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Ранее на фасаде ОШ №10 имени Ярцева Габора в Ужгороде при входе рядом с украинским государственным флагом висел также венгерский флаг. Не государственный флаг Венгрии, а флаг венгерской нации, юридически разрешенный украинским законодательством.

Однако утром 11 мая, за несколько часов до визита Владимира Гройсмана венгерский флаг исчез с фасада. Там остался только украинский.

В администрации школы пока не прокомментировали это.

Фото: mukachevo.net

Вместе с Владимиром Гройсманом на Закарпатье находится также министр образования Лилия Гриневич.

Напомним, что в МИД Венгрии заявили, что украинские власти "брутально атакуют" национальные меньшинства.

Как сообщала "Страна", МИД Украины обвинил Венгрию в раздаче 100 тысяч паспортов на Закарпатье.