В Ужгороде в день визита Гройсмана сняли венгерский флаг со школы
В день рабочего визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Закарпатье, со школы, которую он посетил с визитом, сняли венгерский флаг.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
Ранее на фасаде ОШ №10 имени Ярцева Габора в Ужгороде при входе рядом с украинским государственным флагом висел также венгерский флаг. Не государственный флаг Венгрии, а флаг венгерской нации, юридически разрешенный украинским законодательством.
Однако утром 11 мая, за несколько часов до визита Владимира Гройсмана венгерский флаг исчез с фасада. Там остался только украинский.
В администрации школы пока не прокомментировали это.
Фото: mukachevo.net
Вместе с Владимиром Гройсманом на Закарпатье находится также министр образования Лилия Гриневич.
Напомним, что в МИД Венгрии заявили, что украинские власти "брутально атакуют" национальные меньшинства.
Как сообщала "Страна", МИД Украины обвинил Венгрию в раздаче 100 тысяч паспортов на Закарпатье.