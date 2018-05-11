Во Львове полиция открыла уголовное производство по факту пожара в лагере ромов, который произошел 9 мая.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, по данному факту 10 мая открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства возникновения пожара на территории стихийного поселения в Львове, а также личности злоумышленников, которые причастны к совершению данного правонарушения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что по состоянию на 10.00 11 мая в полицию заявлений от пострадавших не поступало.

9 мая в 21.19 к спасателям поступила информация о пожаре на открытой территории на ул. Городоцкой. После получения сообщения о том, что на ул. Городоцкой во Львове на открытой территории горят пять цыганских палаток, первые подразделения спасателей прибыли на место в 21.28. На момент их прибытия на данной территории находилось несколько человек. Огонь уничтожил пять палаток. В 21.45 пожар был полностью ликвидирован.

Ранее "Страна" cообщала, что омбудсмен Денисова призвала расследовать второе нападение на ромов и предотвращать атаки.

Также Аваков заявил, что нападавшим на лагерь ромов в Киеве объявлены подозрения.