Сегодня, 11 мая, перемещающийся с северо-востока прохладный воздух охватит большую часть Украины и поспособствует снижению температуры воздуха. Исключением станет лишь крайний запад страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сухую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

В течение суток температура в восточных регионах и Сумской области ночью 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 13-19° тепла; на остальной территории ночью 6-11°, днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье прогреется до 25°.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 11 мая без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 мая самая высокая температура днем была 29,5° в 1924 году, самая низкая ночью 0,6° в 1946 году.

На следующие сутки, 12 мая, ночью в Украине будет без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь, днем, кроме запада и юга, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 4-10°, на побережье морей и в Закарпатье 8-13°; днем 13-19°, в западных и северных областях 17-23°, в Закарпатье до 27°.

В Киеве 12 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем около 20°.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик Диденко показала карту, как в Украину идет скандинавский антициклон.

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