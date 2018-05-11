В Нацгвардии заявили, что двое мужчин, которые были задержаны за стрельбу на автовокзале Николаева, не проходили службу в ее рядах.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"Официально сообщаем, что ни один из задержанных Национальной полицией граждан на автовокзале Николаева не проходит службу в одной из воинских частей Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 мая на центральном автовокзале Николаева двое мужчин открыли стрельбу. Во время задержания один из стрелявших оказал сопротивление, поэтому на него надели наручники. Один из задержанных рассказал, что проходит службу в подразделении Национальной гвардии в Харькове, второй сообщил, что уволился в запас.

Как сообщала "Страна", во время страшной аварии "лоб в лоб" под Николаевом погиб человек, еще семь ранены.