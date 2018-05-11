В Киеве неизвестные похитили мотоцикл Honda брата нардепа БПП Мустафы Найема, известного адвоката Маси Найема. Об этом Найем написал на странице в Facebook.

"Только что под Апелляционным судом угнали мой мотоцикл. Белая Honda. Приехал сюда в 09:23", - заявил Найем.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

"Информатор" сообщает, номера транспортного средства – AA7538. Год выпуска мотоцикла – 2014. Сразу же после происшествия полиция ввела план-перехват по городу.

Отметим, что Апелляционный суд Киева находится по адресу Соломенская, 2а. Там сегодня должно было рассмотрение апелляционной жалобы об аресте автомобиля Mercedes, фигурируещего в деле нападения на Мустафа Найема. Кроме того, там было отложено рассмотрение апелляционной жалобы об избрании меры пресечения Ахмеду Саитову — также фигуранту этого дела.

Напомним, драка чеченцев, живущих в Киеве, с Мустафой Найемом произошла 30 апреля на Бессарабской площади в Киеве. Трое подозреваемых были задержаны в день инцидента, а четвертый успел улететь в Баку, где вскоре был задержан.

Как сообщала "Страна", нардепа от БПП Мустафу Найема, которого избили в центре Киева 30 апреля, полиция обеспечила личной охраной.