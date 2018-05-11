Минюст России не признал законным решение суда в Гааге о взыскании с российской стороны компенсации $159 млн в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на ведомство.

"Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска", — заявили в российском ведомстве.

Ранее "Страна" сообщала, что Третейский Суд в Гааге обязал Россию выплатить $159 млн за украинские активы в Крыму.

Также "Мы там не участвуем". В Кремле отреагировали на решение суда в Гааге по компенсации за крымские активы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва не считает себя стороной судебного процесса по иску украинских компаний к России из-за утраченных активов в Крыму.