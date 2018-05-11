Выяснились детали внезапной смерти украинских моряков на судне Atlantic Harmony
Стали известны подробности смерти моряков из Херсона на борту сухогруза Atlantic Harmony. Об этом сообщает "Апостроф".
"Всего четыре украинских моряка находятся на судне. Сейчас оно арестовано в Мексике. Владельцы - турки, флаг Гонконга. Погибших зовут Николай Лукашов. Он был первым кто погиб при неизвестных обстоятельствах. Сейчас изучаем экспертизу. Скорее всего, отек легких. Второй - Червоный Александр", - сообщил херсонский активист Кирилл Стремоусов.
По словам жены одного из моряков, в компании так и не сообщили точные причины смерти ее мужа.
"Первый парень умер 7 мая. Это был переход у них 15-20 дней. Они шли на Кипр. Через 10 дней умирает парень. Его в ближайшем порту отдают властям и буквально тут же отпускают моего мужа с вахты отдыхать. Потом через 13 часов обнаружили моего мужа уже мертвого. Он лежал весь в крови и рыгал кровью. Это либо отравление, либо их убили", - считает женщина.
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