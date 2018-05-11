Стали известны подробности смерти моряков из Херсона на борту сухогруза Atlantic Harmony. Об этом сообщает "Апостроф".

"Всего четыре украинских моряка находятся на судне. Сейчас оно арестовано в Мексике. Владельцы - турки, флаг Гонконга. Погибших зовут Николай Лукашов. Он был первым кто погиб при неизвестных обстоятельствах. Сейчас изучаем экспертизу. Скорее всего, отек легких. Второй - Червоный Александр", - сообщил херсонский активист Кирилл Стремоусов.

По словам жены одного из моряков, в компании так и не сообщили точные причины смерти ее мужа.

"Первый парень умер 7 мая. Это был переход у них 15-20 дней. Они шли на Кипр. Через 10 дней умирает парень. Его в ближайшем порту отдают властям и буквально тут же отпускают моего мужа с вахты отдыхать. Потом через 13 часов обнаружили моего мужа уже мертвого. Он лежал весь в крови и рыгал кровью. Это либо отравление, либо их убили", - считает женщина.

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