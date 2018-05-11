Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Интер" из-за трансляции праздничного концерта к 9 мая "Победа. Одна на всех". Такое решение члены Нацсовета приняли единогласно на своем заседании 11 мая, сообщает корреспондент "Страны".

Члены Нацсовета не проводили обсуждение по этому вопросу, а только отметили, что к ним обратились СБУ, зрители канала и "одна политическая партия" с жалобами, что "содержание передачи унижает достоинство граждан Украины, разжигает межнациональную рознь и угрожает целостности территории", а также с требованием проанализировать контент канала.

По итогам обращения члены Нацсовета решили контроль по проверке "Интера" возложить на члена Нацсовета Сергея Костинского.

Напомним, во время концерта его ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле отметили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной Войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

Эту фразу ряд националистических организаций восприняли на свой счет.

Из-за появления в Сети ролика с такой цитатой радикально настроенные активисты, в частности представители "Национального корпуса" начали пикет офиса "Интера" в среду утром, 9 мая. Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент". Тем не менее концерт вышел в эфир и собрал огромную аудиторию, став лидером по просмотрам вечера 9 мая.

На следующий день, в четверг, 10 мая, националисты пикетировали дом депутата Верховной Рады Украины Сергея Левочкина из-за скандала вокруг концерта ко Дню Победы, который транслировал телеканал "Интер". Правоохранители пытались помешать радикалам, в результате чего возникла потасовка.