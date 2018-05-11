На острове Ява произошло извержение самого активного вулкана Индонезии, Мерапи.

Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Вулкан выбросил столб пепла на высоту в 5,5 км. Пресс-секретарь индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что извержение началось неожиданно для вулканологов.

Фото: bnpb.go.id

Местные власти попросили людей, проживающих в радиусе 5 км от кратера вулкана, покинуть свои дома. Сообщения о жертвах не поступали.

Фото: bnpb.go.id

Местные СМИ сообщают, что после выброса столба пепла был временно закрыт международный аэропорт Адисутжипто, прилегающий к городу Джокьякарта.

Фото: bnpb.go.id

В то же время, в министерстве туризма Индонезии заявили, что извержение было несильным, и опасности для туристов оно не представляет.

В результате последнего крупного извержения вулкана Мерапи в 2010 году погибли 347 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что NASA показало извержение вулкана на Гавайях из космоса.

Также в Новой Зеландии вскрылась вершина кратера, который извергался 60 тысяч лет назад. Видео.