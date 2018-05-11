Гражданина России и Израиля Бориса Грица, которого обвиняли в нападении на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, суд освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение.

Об этом сообщает "Медиазона".

Адвокаты обвиняемого будут добиваться его передачи Израилю для прохождения лечения.

Уголовное дело расследовалось по статье о покушении на убийство. По итогам Гриц был признан невменяемым. У него диагностировали параноидную шизофрению.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября 2017 года. Борис Гриц пришел в здание радиостанции, распылил газ из баллончика на посту охраны, поднялся в редакцию и ударил журналистку ножом в шею. После этого его задерджали.

Борис Гриц заявлял, что журналистка телепатически преследует его с 2012 года.

Напомним, что ведущая "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр после покушения вернулась в эфир с кокетливым шарфиком на шее.

Как сообщала "Страна", напавший на ведущую "Эха Москвы" Гриц жаловался, что не смог оборвать телепатические контакты.