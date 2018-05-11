Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали судью Окружного административного суда Киева Елену Власенкову по подозрению в получении взятки в 2 тысячи долларов. Об этом сообщают Украинские Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что судья задержана в пятницу в ходе спецоперации.

При этом, по данным пресс-службы САП, судья требовала у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов. В обмен на деньги она обещала принятие решения в его пользу. Задержали судью при получении первого "транша" в сумме 2 тысяч долларов.

Решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении и направлении в Высший совет правосудия представления о получении разрешения на применение соответствующей меры пресечения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Донецкой области на прокурора надели наручники за взятку в $15 тысяч.

Также мы сообщали, что в Черновецкой области чиновник скончался при задержании на взятке.