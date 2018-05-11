Известный шоумен Владимир Зеленский в программу концерта "Квартала 95" начал включать шутки о своем участии в президентских выборах.

Об этом сообщила в Facebook Татьяна Мокриди, экс-руководитель пресс-службы НСНУ и жена политика Романа Безсмертного.

Она отмечает, что в анонсе-рекламе концерты "95-квартала" уже есть шутка о Зеленском и музыканте Станиславе Вакарчуке, которые прошли во второй тур президентских выборов и там встретились.

Она приводит эту шутку: "Зеленский: "Ты последний анекдот слышала про Зеленского и Вакарчука?"

Кравец: "Нет". Зеленский: "Встретились Зеленский и Вакарчук...". Кравец: "Где?". Зеленский: "Во втором туре..."

Ролик вышел в рекламном блоке на 1+1.

Ранее "Страна" сообщала, что "народу такое не нужно". Почему сдувается рейтинг Порошенко и о чем говорят проценты Вакарчука и Зеленского.

Также Порошенко опустился в президентских рейтингах ниже Вакарчука и Зеленского.