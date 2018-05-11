Обнародовано вчерашнее выступление участницы Евровидения-2018 от России Юлии Самойловой, которая не попала в финал конкурса.

Певица исполнила композицию "I Won’t Break". Выступление сопровождалось перфомансом балета "Тодес". На сцене были декорации в виде вулкана и лавы.

На момент публикации заметки ролик посмотрели более 500 тысяч раз. Ему поставили 3,3 тысячи лайков и 14 тысяч дислайков.

По итогом голосования зрителей и жюри, представительница не попала в десятку финалистов.

Напомним, что появилось видео выступления украинца Melovin на Евровидении в Португалии.

Как сообщала "Страна", определились все участники финала Евровидения в Португалии. Украина прошла в финал. Кроме нее в список вошли участники конкурса от Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении..