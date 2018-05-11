Причина массового отравления школьников в Черкассах, в результате которого в больницу попали 58 человек, до сих пор неизвестна медикам. Об этом сообщает ТСН.

Отравившиеся дети возвращаются в больницу после того, как их отпустили переночевать дома. Утром должны сообщить результаты контрольных анализов.

Сейчас у медиков никаких предположений, чем именно могли отравиться школьники. В крови до сих пор ничего вредного не обнаружили.

Кроме того, специалисты также исследуют образцы одежды.

Напомним, 8 мая в 9:13 во время проведения линейки на территории черкасской общеобразовательной школы № 8 15 учеников школы (2-9 классы) почувствовали себя плохо и начали терять сознание. Впоследствии количество обращений за медицинской помощью увеличилась до 57 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кривом Роге четверо лицеистов потеряли сознание на параде.