В Украине в этом году опять вырастут расходы на проведение школьных и университетских выпускных.

Об этом сообщает ТСН.

За стол придется заплатить от 700 до 1,2 тыс. грн с человека. Средняя стоимость услуг ведущего мероприятия – 1750 грн. Видеосъемка стоит 1,3 тыс. грн, а услуги фотографа – 650 грн.

На одежду выпускников родители готовы выложить на треть больше, чем в прошлом году. Если покупать новое платье, придется заплатить 5 тыс. грн, а аренда достигает 3 тыс. грн за три дня. Однако можно сэкономить и купить одежду онлайн. Цены там стартуют от 750 грн.

Не забывают выпускницы о визажистах и парикмахеров. Прическа обойдется в 250 грн, а макияж – 400 грн.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минобразования назвали даты выпускных в школах.

Также Минобразования запустит антиалкогольные кампании в 18 украинских школах.