В пятницу, 11 мая, нардепу Надежде Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов, исполняется 37 лет.

Свой день рождения она встретит в одиночной камере в СИЗО, сообщают "Вести".

Как рассказал адвокат нардепа Олег Соловей, в этот день Надежда Савченко сможет увидеть только маму, сестру и конвоира.

"Родные могут приходить к Надежде ежедневно. Нет ограничений и по передачам с продуктами. Поэтому ее сестра и мама могут свободно прийти, встретиться с ней, поздравить, передать продукты, возможно, подарки. Понятно, это все будет под пристальным взором конвоира", - рассказал Соловей.

Он добавил, что тем, кто не является близким родственником нардепа, прийти в СИЗО и устроить сабантуй не позволят.

"Самочувствие сейчас у Надежды абсолютно нормальное. Полноценного питания, безусловно, у нее нет. Можно сказать, что она в какой-то мере даже голодает", - отметил адвокат.

Также он прокомментировал запланированную акцию возле здания СБУ в Аскольдовом переулке, на которой каждый может прийти и поздравить Надежду Савченко.

"Очень странная акция, учитывая, что Надежда не увидит этих поздравлений", - сказал адвокат.

На сегодня у Савченко запланирована встреча со следователем, который ознакомит ее с постановлением о продлении меры пресечения. 20 мая заканчивается срок ее содержания под стражей.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, что ранее Вера Савченко, сестра народного депутата Надежды Савченко, показала ее новое фото, на котором заметно, как та похудела.

Как сообщала "Страна", сестра заключенного народного депутата Вера Савченко анонсировала акцию в Киеве. Она состоится в поддержку Надежды в день ее рождения - 11 мая.