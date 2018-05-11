Оболонский райсуд Киева приговорил несовершеннолетних грабителей магазина "Праздничный" - школьников Владислава Чобана и Богдана Попова (сына народного депутата Игоря Попова) к условному сроку наказания.

Соответствующее решение вынесла 10 мая коллегия судей во главе с председательствующим Владиславом Девятко, рассказала "Стране" пресс-секретарь учреждения Инна Свинаренко.

По ее словам, данный вердикт был вынесен с учетом искреннего раскаяния обвиняемых и их юного возраста. Кроме того, именно на таком наказании злоумышленников настаивали представители гособвинения по делу.

В суде уточнили - потерпевшие в истории с ограблением продуктового магазина на Оболони также не заявили возражений и претензий установленному наказанию.

"С учетом всех этих фактов суд пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком в два года", - резюмировала Инна Свинаренко.

Ранее "Страна" писала, что Богдан Попов и его товарищ Владислав Чобан признали вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 УК Украины ("Разбой"). По этой статье школьникам грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Таким образом, Оболонский суд, с учетом выявленных фактов в ходе рассмотрения дела, по согласованию с прокурорами и потерпевшей стороной определил юношам наказание меньше, чем предусмотрено санкцией вменяемой им статьи.

Налет на магазин "Праздничный" на Минском массиве Владислав Чобан и Богдан Попов осуществили 26 ноября 2017 года. Добычей школьников, решившихся на вооруженное нападение, стала сумма меньше 100 долларов. Одного из них скрутили покупатели магазина, а второго - задержали неподалеку от места совершения преступления.