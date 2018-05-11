В пятницу, 11 мая, будет частично ограничено движение на мосту Метро в направлении движения с Броварского проспекта на Набережное шоссе.

Об этом сообщает КП Киевавтодор на своей странице в Facebook.

"Вниманию участников дорожного движения! В связи с проведением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта с 11.00 до 16.00 11.05.2018 на мосту Метро через р. Днепр в направлении движения с Броварского просп. на Набережное шоссе", - говорится в сообщении.

Корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Фото: facebook.com

Напомним, что 11 мая с утра пробки в Киеве достигли уровня 7 баллов при максимальной отметке в 10 баллов. Об этом сообщают сервисы Google Maps, а также Яндекс.Пробки.

Как сообщала "Страна", 1 мая в Киеве начали масштабную реконструкцию Шулявского моста. Карта объезда.