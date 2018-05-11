Около 1 млн гривен Государственное управление делами израсходовало на авиаперелет делегации во главе с президентом Петром Порошенко в Германию 9-10 мая.

Об этом свидетельствуют данные Единого портала использования публичных средств, пишут "Украинские новости".

В частности, за авиаперевозку делегации во главе с Президентом по маршруту "Киев - Мюнхен Дюссельдорф - Киев" государственному авиационному предприятию "Украина" 3 мая было выплачено 945 779 гривен.

В ходе визита Порошенко принял участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии им. Карла Великого в немецком Ахене, которая 10 мая была присуждена Президенту Франции Эммануэлю Макрону "в знак признания его видения новой Европы и воссоздания европейского проекта".

На полях церемонии Порошенко провел трехсторонние переговоры с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее, анонсировав эти трехсторонние переговоры, Меркель подчеркнула, что это не будет встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия), поскольку российского Президента Владимира Путина не будет в Ахене.

По итогам встречи Порошенко сообщил, что обсудил с Меркель и Макроном включение в план мер по реализации (дорожную карту) достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс.

Также собеседники скоординировали шаги для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" в ближайшее время во Франции.

ранее "Страна" сообщала, что в АП отказались назвать сумму, потраченную Порошенко на "мальдивские каникулы".

Также опубликованы платежки с суммами за перелет Порошенко на конференцию в Мюнхен.