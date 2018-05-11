СБУ и украинские чиновники борются между собой за право влиять на провайдеров для блокировки неугодных сайтов.

Об этом заявила глава ОО"Лаборатория цифровой безопасности" Ирина Чуливская во время конференции "Власть VS Интернет: Год попыток ограничить Интернет в Украине".

По ее словам, на протяжении этого года в Раде было зарегистрировано минимум девять разных законопроектов и проектов постановлений, которые тем или иным образом пытались вынудить провайдеров блокировать определённые сайты.

"Почему эта тенденция нас настораживает: во-первых, очень много игроков на этом поле. То есть, роль такого украинского "роскомнадзорчика" брали разные институции – Министерство информационной политики, которые собирали списки того, что они требуют блокировать. Они были первыми, кто пытался создать какую-то процедуру, как должно происходить блокирование сайтов. По их видению, чиновники МИП создают список "плохих" сайтов, подают его экспертному совету при министерстве, он утверждает, потом этот список смотрит СБУ и комитет Верховной Рады, и в случае общего согласовании, суд должен принять их блокировку", – рассказала она.

Эксперт добавила, что второй игрок на этом поле – СБУ, которая не публично рассылает письма провайдерам с "рекомендациями" заблокировать определённые сайты.

"Один из провайдеров спросил: "На каких основаниях мы должны выполнять требования этого письма?" и опубликовал письмо у себя на сайте со списком на 80 страниц, которые надо заблокировать. Мы обращались в СБУ с запросами, рассказать, сколько вообще у них сайтов под запретом, на что в спецслужбе ответили, что они такого списка не ведут. Как выяснилось, касательно сайтов решения единолично принимает заместитель начальника ГУ СБУ с фамилией Стасюк", – отметила Чуливская.

Кроме того, еще одним "игроком" в погоне за блокировками являются украинские суды.

"За последние несколько месяцев было два беспрецедентных решения, где суды, не имея на то полномочий и законодательства, обязывали провайдеров блокировать сайты, так как в одном случае там нарушались интеллектуальные права, в другом – дело было о защите чести и достоинства. Вообще законодательство предусматривает блокировку сайта только в случае размещения на нём детской порнографии. А суды вынуждают провайдеров выполнять такие незаконные решения", – рассказала Чуливская.

"Ещё один игрок – Госспецсвязь, где решили, что для того, чтобы им вместе с СБУ проверять, действительно ли блокируют провайдеры запрещённые ими сайты, им для этого необходимо установить специальное оборудование – "чёрные коробочки СБУ", которые считывают трафик. Ещё в феврале Нацкомиссия регулирования связи и информации на заседании приняли это постановление Кабмина. Много общественных организаций протестовали, что такие способы массового слежения за трафиком недопустимо в виду открывающихся возможностей для манипуляций. В принципе, после этого мы больше об этом постановлении не слышали, но такая угроза остаётся.

Также на протяжении года было несколько законопроектов, которые могут дать практически неограниченные возможности для следователей и судей, ведущих следствие, блокировки сайтов на огромный срок без какого-либо судебного заседания по предписанию госструктур, принадлежащих к системе киберзащиты", – рассказала Чуливская.

Подводя итог, Ирина Чуливская подчеркнула, что на протяжении года не прекращаются попытки разных структур что-либо ограничивать в интернете: "Украинские спецслужбы и чиновники хотят создать себе структуру, чтобы иметь одну кнопочку, которой можно будет "плохие сайты" выключать. Такие способы ограничения наших информационных прав и свободы слова в интернете – недопустимо".

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