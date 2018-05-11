Госпогранслужба отговаривает украинских болельщиков ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала UATV.

Слободян отметил, что независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего.

"Это логично и правильно, и дело здесь не столько в патриотизме, как в уважении и памяти к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии РФ. Поэтому главная рекомендация для болельщиков - болеть дома и не ехать на территорию России", - заявил он.

Слободян также добавил, что поездка в РФ - это еще и дополнительные риски для самих болельщиков.

"Начиная с того, что их там пытаются завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку", - пояснил спикер ГПСУ.

Ранее "Страна" сообщала о запретных зонах. Власти усложняют для граждан поездки по Донбассу.

Также Минспорта отменило запрет на участие спортсменов в российских соревнованиях.