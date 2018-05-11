На украино-польской границе пограничники задержали украинца, который пытался пересечь границу на угнанном в Германии автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Иномарку, которая находилась в международном розыске, обнаружили 10 мая. В пункте пропуска "Шегини" сработала международная база данных Интерпола относительно автомобиля Mercedes.

В ходе проверки выяснилось, что автомобиль украинской регистрации, за рулем которого находился гражданин Украины, был похищен на территории Германии.

Водителя и автомобиль передали сотрудникам Нацполиции.

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