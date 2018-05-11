Сегодня, 11 мая, с утра пробки в Киеве достигли уровня 7 баллов при максимальной отметке в 10 баллов. Об этом сообщают сервисы Google Maps, а также Яндекс.Пробки.

Фото: yandex.ua/maps

Фото: google.com.ua/maps

В частности, затруднено движение от метро "Житомирская" в направлении к станции метро "Святошин" по проспекту Победы. Здесь движение составляет 10 км/ч. Также местами наблюдается медленное движение на Окружной дороге в районе села Софиевская Борщаговка и на улице Пушкина.

Самая большая пробка по состоянию на 9:15 наблюдается на улице Елены Телиги (м. Дорогожичи), а также на жилом массиве Подол, движение в которых составляет 5 км/ч,. Образовалась пробка из-за ремонтных работ.

Масштабная пробка припадает и на улицу Набережно-Крещатицкую из-за перекрытия движения. В этом же районе "стоит" улица Нижний Вал.

Кроме того, в Днепровском районе около станций метро "Черниговская", "Дарница" и "Лесная" движение затруднено, однако движутся авто чуть быстрее - 15 км/ч.

Традиционно утренние пробки сковали и центр. Около станции метро "Дворец спорта" и "Почтовая площадь" произошло сразу несколько ДТП, поэтому здесь скорость движения достигает 10 км/ч. Затруднено движение около станции метро "Политехнический институт", "Площадь Льва Толстого", "Кловская", "Арсенальная".

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве пробки в шесть баллов сковали центр города.

Также в последний рабочий день перед майскими Киев сковали 8-балльные пробки.