Демократы из Палаты представителей Конгресса США обнародовали отчет, в котором собрали около 3,5 тыс. рекламных постов политического характера в Facebook. По данным демократов, они распространялись по заказу так называемой "фабрики троллей" российской организации "Агентство интернет-исследований" и могли повлиять на выборы президента в 2016 году.

Материалы размещены на сайте комитета.

В заявлении старшего демократа комитета Адама Шиффа говорится, что нет никаких сомнений в том, что Россия стремилась воспользоваться платформой и попытаться повлиять на выборы 2016 года.

Собранные примеры, как сообщают демократы, публиковались в Facebook с 2015 по 2017 год.

Многие из них касаются проблем темнокожего населения США. Например использовалась якобы неафишируемая история о подростке-афроамериканце, который был застрелен во время крупной вечеринке в штате Джорджия.

Также часто размещались фотографии афроамериканцев, убитых сотрудниками полиции.

В некоторых постах содержится требование усилить безопасность на границе, остановить поток беженцев, помогать семьям военнослужащих.

Фото: democrats-intelligence.house.gov

Напомним, что Facebook удалил 270 аккаунтов российской "фабрики троллей", которые работали против Украины и Азербайджана.

Как сообщала "Страна", Twitter нашел следы вмешательства российских "троллей" в кампанию о Brexit.