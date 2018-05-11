В Песочине Харьковской области подрались три детских тренера по вольной борьбе. Инцидент произошел на территории спорткомплекса "Мобиль", после тренировки, в результате чего один из них оказался в больнице со сломанной челюстью. Об этом передает местный ресурс 057.

Как сообщил сам пострадавший Иван Будник на своей странице в Facebook, конфликт произошел между ним и его коллегами. 26-летний мужчина работает тренером по вольной борьбе. По его словам, коллеги-тренеры таким образом хотели решить рабочие вопросы. Мужчине уже сделали две операции, в ближайшее время предстоит еще одна. У потерпевшего челюсть сломана в двух местах и выбиты два зуба.

Фото: facebook.com

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по статье 122 УК Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести). Согласно статье злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.

В группе харьковского сообщества вольной борьбы появилось видео избиения. Запись выложил в соцсети харьковский спортсмен Игорь Поляков.

"Пострадавший обозначен зеленой стрелкой, подозреваемые - красными. Момент нападения - 15.47, пострадавший смог самостоятельно выйти с раздевалки только в 16.04. Все это это время, с его слов, он находился без сознания. В машину скорой помощи он сел в 16.38. Все видеоматериалы приобщены к делу и находятся у следователя", - написал Поляков комментарий под видео.

Видео: facebook.com

Как сообщала "Страна", в Киеве на улице Бориспольской возле метро "Красный хутор" произошла массовая драка возле спорткомплекса. Шесть человек с травмами госпитализированы в больницу.

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