На Столичном шоссе в Киеве перевернулась скорая помощь
В пятницу, 11 мая, на Столичном шоссе в Киеве перевернулась машина скорой помощи.
Об этом сообщает "Информатор".
ДТП произошло около 6:50. По словам водителя, он ехал во втором ряду по съезду со столичного шоссе в сторону Обухова. когда возле торгового центра "Домосфера", скорую подрезал черный легковой автомобиль.
Чтобы уйти от столкновения, водитель вывернул влево и авто вылетело с проезжей части на парковку торгового центра, перевернулось на бок и, проскользил около 30 метров, остановилось.
К счастью никто не пострадал. В скорой находилось два человека, пациентов не было.
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, что 10 мая на Броварском проспекте Киева Daewoo Matiz дважды перевернулся с двумя женщинами в салоне.
Как сообщала "Страна", на проспекте Победы в Киеве погиб военнослужащий, который перебегал дорогу.