В пятницу, 11 мая, на Столичном шоссе в Киеве перевернулась машина скорой помощи.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 6:50. По словам водителя, он ехал во втором ряду по съезду со столичного шоссе в сторону Обухова. когда возле торгового центра "Домосфера", скорую подрезал черный легковой автомобиль.

Чтобы уйти от столкновения, водитель вывернул влево и авто вылетело с проезжей части на парковку торгового центра, перевернулось на бок и, проскользил около 30 метров, остановилось.

К счастью никто не пострадал. В скорой находилось два человека, пациентов не было.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что 10 мая на Броварском проспекте Киева Daewoo Matiz дважды перевернулся с двумя женщинами в салоне.

Как сообщала "Страна", на проспекте Победы в Киеве погиб военнослужащий, который перебегал дорогу.