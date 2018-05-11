В пятницу, 11 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению со вчерашним днем, доллар и евро немного подешевели.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар подешевел на 3 копейки - до 26,19 грн.

Евро потерял в цене 1 копейку - до 31,11 грн.

Российский рубль немного подорожал - до 0,418 грн.

Напомним, что банкиры опускают доллар, но предупреждают о развороте курса. Отдохнув среди недели, экспортеры резко обвалили курс доллара: 10 мая он потерял 9 копеек, и остановился к вечеру в рамках 26,15-26,16 грн.

Как сообщала "Страна", курс евро по отношению к доллару снижается на мировых рынках.