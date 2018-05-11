Вице-президент США Майк Пенс считает, что расследование о вмешательстве России в выборы президента в США должно быть завершено в интересах Америки.

Об этом сообщает телеканал NBC.

"Я бы с очень высоким уважением призвал бы специального прокурора и его команду завершить свою работу", - сказал он в интервью.

По его словам, администрация Дональда Трампа выделила уже более миллиона документов и в полной мере сотрудничала со следствием.

"В интересах страны, я думаю, пришло время, чтобы это закрыть", - отметил Пенс.

Таким образом,он впервые публично поддержал призыв Дональда Трампа, который настаивает на завершении расследования.

Напомним, что Комитет по разведке Сената США обнародовал заявление о том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, но не повлияла на их результаты.

Как сообщала "Страна", Демпартия США все-равно продолжит "расследование" вмешательства России в президентские выборы 2016 года .