SpaceX в последний момент отменила запуск спутника на мысе Канаверал
Компания Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) в последний момент отложила запуск ракеты-носителя Falcon-9 из-за автоматически сработавшей отмены.
Об этом говорится в сообщении SpaceX в Twitter.
Запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX со спутником Bangabandhu-1 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был отменен за минуту до старта.
Фото: twitter.com/SpaceX
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Также мы писали, что специалисты аэрокосмической компании SpaceX 6 марта успешно запустили в космос уже 50-ю ракету Falcon 9. На ее борту находился самый большой, на текущий момент, для компании коммерческий груз - спутник Hispasat. По размерам он близок к городскому автобусу.