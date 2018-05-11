Компания Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) в последний момент отложила запуск ракеты-носителя Falcon-9 из-за автоматически сработавшей отмены.

Об этом говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX со спутником Bangabandhu-1 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был отменен за минуту до старта.

Фото: twitter.com/SpaceX

Как сообщала "Страна", глава SpaceX миллиардер Илон Маск начал тайно встречаться с певицей Граймс. Их роман начался с шутки про злобный искусственный интеллект.

Также мы писали, что специалисты аэрокосмической компании SpaceX 6 марта успешно запустили в космос уже 50-ю ракету Falcon 9. На ее борту находился самый большой, на текущий момент, для компании коммерческий груз - спутник Hispasat. По размерам он близок к городскому автобусу.