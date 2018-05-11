Украинский певец Виталий Козловский 9 мая выступил в Москве. Концерт состоялся в московском районе Солнцево, на нем также выступали Надежда Бабкина и Диана Гурцкая.

Фото с Виталием Козловским обнародовал ведущий концерта Денис Симуков.

Фото: Instagram

Фото с концерта обнародовали и другие пользователи.

Фото: Instagram

Сам Козловский на своей странице в Facebook написал, что не отрицает, что выступил в России и пояснил, почему сделал это.

По его словам, за последние четыре года он не выступал в России, поскольку считает это недопустимым, но он получил приглашение от украинцев, которые живут в России, и после долгих раздумий согласился.

"Я почтил ветеранов там, где меня хотели услышать, и по другому случаю этого выступления я бы себе не позволил. Убежден, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве - они вместе прошли страшную войну, победили в ней, заплатив очень дорогую цену. Они шли до конца, не делили себя на нации, это их память. И они заслуживают того, чтобы прожить свои последние годы достойно, чувствуя нашу благодарность", - написал Козловский.

Он добавил, что во время концерта получил записку "Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!", и после этого понял, что все сделал правильно.

Фото: facebook.com

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