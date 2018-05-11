На центральном автовокзале в Николаеве полицейские задержали двух военных, которые открыли стрельбу на пассажирской платформе.

Об этом сообщают "Новости N".

Инцидент произошел 10 мая. Во время задержания один из стрелявших оказал сопротивление, поэтому на него надели наручники.

Выяснилось, что задержанные находятся в состоянии алкогольного опьянения. У одного из них нашли травматический пистолет с патронами, у второго – нож. Разрешений на ношение оружия у военнослужащих не было.

Один из задержанных рассказал, что проходит службу в подразделении Национальной гвардии в Харькове, второй сообщил, что уволился в запас.

Задержанных доставили в Ингульский райотдел полиции.

Фото: novosti-n.org

Напомним, что во время страшной аварии "лоб в лоб" под Николаевом погиб человек, еще семь ранены.

Как сообщала "Страна", вечером 10 мая в Киеве произошла стрельба на улице Академика Булаховского, один человек погиб.