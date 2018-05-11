В Киеве произошла стрельба на улице Академика Булаховского, один человек погиб
Вечером 10 мая конфликт со стрельбой на улице Академика Булаховского в Киеве закончился смертью одного из трех участников.
Об этом сообщает "Информатор".
Около 21:00, на улице Академика Булаховского, 34А произошла стрельба. В результате погиб мужчина. В полиции рассказали подробности ночного инцидента.
Около дома возник конфликт между тремя мужчинами. В ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в живот оппоненту. Пострадавшего госпитализировали медики, позже от полученных травм 24-летний мужчина скончался.
Стрелявший скрылся в неизвестном направлении.
Оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления. Следственным отделом Святошинского управления полиции было возбуждено уголовное дело по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Напомним, что ранее появились подробности задержания мужчины с винтовкой Мосина возле станции метро "Арсенальная" в Киеве.
Как сообщала "Страна", 8 мая полицейские задержали двух валютных мошенников, которые отстреливались при попытке к бегству.