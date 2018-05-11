Дональд Трамп заявил, что надеется, что результат его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном будет положительным для всего мира.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"12 июня в Сингапуре я проведу встречу с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить в будущем мир и безопасность для всего мира. Наши отношения хорошие, и я надеюсь, что для всех нас и для мира произойдет что-то очень хорошее. Они понимают важность происходящего для них", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Индиане.

Он добавил, что в фейковых новостях говорят, что он Ким Чен Ын приведет к ядерной войне, но это не так.

"Знаете, что приводит к ядерным войнам и другим войнам? Слабость", - добавил Трамп.

Напомним, что МИД Сингапура подтвердили дату и место встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.

Как сообщала "Страна", Ким Чен Ын встретился с главой КНР и намекнул на диалог с США.