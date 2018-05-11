Цена на нефть марки Brent может вырасти до $100 за баррель из-за возникшего дефицита.

Об этом говорится в отчете Bank of America Merill Lynch, передает РБК.

По данным аналитиков, изменение баланса спроса и предложения может привести к ощутимому дефициту в ближайшие полтора года.

В 2018 году дефицит нефти может составить 630 тыс. баррелей в сутки, в 2019 году - 300 тыс.

Причинами называют проблемы в нефтяной отрасли Венесуэлы, договор о сокращении добычи с ОПЕК, а также риск снижения экспорта из Ирана.

На фоне нехватки нефть марки Brent во втором квартале 2019 года может подорожать до $90 за баррель, а после и до $100.

Bank of America стал первым из инвестбанков, допустившим рост котировок до $100.

Напомним, что напряженность на Ближнем Востоке поднимает цены на нефть.

Как сообщала "Страна", после разрыва Трампом ядерной сделки с Ираном цена нефти подскочила до $75.