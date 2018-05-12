На аукционе Christie's продали картину "Соперники" мексиканского живописца Диего Риверы. Произведение искусства покупатель оценил в рекордные $9,76 млн.

Об этом 9 мая сообщила пресс-служба аукционного дома.



Таким образом, Ривера посмертно побил рекорд своей жены Фриды Кало. Ее картину "Две обнаженные в лесу (Сама Земля)" в 2016 году продали на аукционе за $8 млн.

По данным ВВС, "Соперников" купил неизвестный, который делал ставки по телефону. Полотно установило рекорд среди произведений латиноамериканского искусства.

Картину Риверы выставили на торги во время аукциона частной коллекции произведений искусства Дэвида Рокфеллера и его жены Пегги.

Ривера написал "Соперников" в 1931 году по заказу Эбби Олдрич Рокфеллер - соосновательницы Нью-Йоркского музея современного искусства. Художник привез полотно в Нью-Йорк, куда они с Фридой Кало приехали по приглашению Рокфеллер.

В 1941 году Эбби Рокфеллер передала картину Дэвиду и Пегги, которые разместили картину в своем доме в штате Мэйн.

Кало и Ривера были женаты два раза: с 1929 по 1939 год, а потом с 1940 года до смерти художницы в 1954 году. После смерти Кало Ривера женился на мексиканском арт-директоре Эмме Уртадо, с которой прожил до своей смерти в 1957 году.

Фото: rtvi.com

Как сообщала "Страна", в Изюме горсовет выставил памятник Ленина на аукцион. Начальная цена продажи лота - 522,5 тыс. гривен, минимальный шаг повышения цены - 1% или 5,2 тыс. гривен. Указано, что данный лот выставляется впервые.

Мы писали о том, что в Киеве "заминировали" галерею PinchukArtCentre.