Вечером 10 мая в столице Португалии завершился второй полуфинал международного конкурса Евровидение-2018.

За право выйти в финальную часть в нем боролись участники из 18 стран, в том числе и представитель от Украины Melovin.

По результатам второго полуфинала Евровидения-2018 в финальную часть конкурса прошли 10 стран: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

Победители сегодняшнего вечера присоединятся к первой десятке финалистов, которые определились по результатам первого полуфинала, что состоялся 8 мая.

Также автоматически в финал попадают страны-учредители конкурса, а именно - Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия.

В финал в этом году попала и Португалия, как страна, принимающая конкурс Евровидение. Таким образом, в финале мы увидим выступления участников сразу из 26 стран Европы.

Финал состоится в Лиссабоне в субботу, 12 мая.

Видео: youtube.com/Eurovision Song Contest

"Страна" вела онлайн-репортаж о выступлении Украины в первом полуфинале Евровидения - 2018.

Отметим, что Melovin перед вторым полуфиналом Евровидения-2018 помолился в храме и поставил свечку.