В Киеве сорвали лекцию "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России", которую подготовил украинский филиал международной правозащитной организации Amnesty International.

Об этом сообщила исполнительный директор организации Оксана Покальчук.

По ее словам, в помещение, где должно было проходить мероприятие, ворвались радикалы.

"Сейчас полиция заставляет нас покинуть помещение. Мы боимся, что если мы оставим помещение, то никто не сможет гарантировать нам безопасность», - отметила она. По словам Покальчук, полицейские, в то же время, не имели претензий к молодым людям, которые вели себя агрессивно.

Как указано в сообщении на странице Amnesty International Ukraine в Facebook, на мероприятие ворвались около 20 агрессивно настроенных молодых людей. На месте находились организаторы, спикеры и несколько гостей. По свидетельствам присутствовавших, среди нападавших – председатель киевской ячейки "Правого Сектора".

По последней информации, после звонка на линию 102 и прибытия дополнительных сил полиции участников мероприятия вывезли из помещения на такси.

Ранее правозащитная организация Amnesty International Украина призвала правоохранителей расследовать многочисленные нападения на Марше за права женщин 8 марта.

Фото: facebook.com/amnestyua

Видео: facebook.com/pokalchuko

Как сообщала "Страна", в Запорожье задержаны 17 человек после нападения на участников фестиваля равенства.

Напомним, что в рамках фестиваля равенства в Запорожье запланированы лекции, выставки, поэтические чтения и просмотр фильмов, посвященных проблемам женщин, с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, национальных меньшинств и представителей ЛГБТ-сообщества.